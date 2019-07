À la Une de votre édition : les violents orages de grêle dans le sud-est, l'accostage forcé d'un autre navire transportant des immigrants dans le port de Lampedusa, le sacre des États-Unis à la finale de la coupe du Monde féminine de football, l'école de la vie avec les cadets marins-pompiers de Marseille, l'éradication des moustiques tigres dans le sud de la France, et un reportage à Bombai en Inde où les léopards envahissent les villes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.