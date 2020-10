Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'attaque meurtrière devant un établissement scolaire à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, la réouverture des bars à Toulouse après quatre jours de fermeture, la permission de minuit pour 20 millions de Français qui vivent leur dernière longue soirée avant l'entrée en vigueur du couvre-feu, notre enquête sur les bières dans l'Hexagone, et le voyage au-dessus des volcans siciliens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.