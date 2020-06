Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la question de l'assouplissement des mesures sanitaires dans les restaurants et les écoles, le début ce lundi du démontage de l'échafaudage de Notre-Dame de Paris, le témoignage des policiers face aux accusations de racisme, notre enquête sur le trafic de drogue au niveau du détroit de Gibraltar, et la tradition française du café. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.