À la Une de votre édition : les conséquences de la grève sur les achats de Noël, la tentative de suicide de Willy Bardon à l'énoncé du verdict dans l'affaire Kulik, l'impuissance devant l'incendie qui consume la région de Sydney en Australie, le miracle des thérapies géniques, l'école des pères Noël en Angleterre et la rencontre avec le caméléon Endormi devenu l'emblème de la Réunion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.