Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la gestion des stocks de médicaments dans les hôpitaux, l'accélération des transferts de patients en Île-de-France, le témoignage du chef du service des urgences de Mulhouse, le renforcement des contrôles routiers en ce début des vacances de Pâques, les nouvelles modalités de la session 2020 du baccalauréat, et l'émergence des millions d'apprentis coiffeurs en cette période de confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.