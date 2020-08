Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la quarantaine imposée par Londres dès ce samedi 15 août à tous les voyageurs venant de France, l’hommage de la nation aux six jeunes humanitaires français assassinés au Niger, notre enquête sur les robots qui font vos courses, les objets stars de cet été si particulier, et une nuit sous terre dans les Gorges du Tarn. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.