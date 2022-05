Les Toulousains découvrent leur téléphérique

C'est une bouffée d'air pour les Toulousains mais surtout une très belle vue sur la ville rose. Avec ce premier lever de soleil depuis le téléphérique, Frédéric, seul dans la cabine, savoure l'instant. Dans l'autre sens, eux aussi se sont levés tôt. Un groupe d'amis tenait à être les premiers pour marquer l'évènement. Ophélie aussi est émue. Habituellement, elle travaille aux remontées mécaniques dans une station de ski. Ce téléphérique urbain est le plus long de l'Hexagone avec ses trois kilomètres de distance pour une vitesse de 20 km/h. Ce samedi matin, les passagers redécouvrent leur ville à 250 mètres du sol. Le téléphérique est un vieux projet à Toulouse. Dans les années 30, un maire évoquait même déjà sa construction. Ce mode de transport va permettre de désengorger les routes au sud de la ville. "Dans les années 60, on aurait créé un grand souterrain à voitures. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ce genre de chose", explique le maire Jean-Michel Lattes. Ce week-end, c'est l'attraction car l'accès au téléphérique est gratuit. Mais dès lundi, des salariés et des habitants du quartier l'emprunteront pour leur trajet du quotidien. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Larradet