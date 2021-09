Les touristes de l'espace de retour sur Terre

Quelques pas hésitants sur la terre ferme, puis un immense sourire. Ils ont retrouvé la gravité, ravis. Parachutés dans une capsule au large de la Floride, voilà comment les quatre premiers touristes spatiaux sont rentrés samedi soir. Sous les yeux ébahis de leurs compatriotes restés sur terre, ils avaient décollé mercredi pour trois jours de vacances dans l'espace. Jared Isaacman, chef d'entreprise milliardaire, passionné par l'espace, a offert trois tickets à des donateurs d'un hôpital pour enfant tirés au sort. L'équipage est ainsi composé d'un ancien soldat, d'une professeure et d'une assistante médicale, quatre novices sacrément dépaysés. Pour quelques millions d'euros et six mois de formation, ils s'offrent une fenêtre sur la Terre. En orbite à 575 km de la Terre, ils sont plus haut même que la Station spatiale internationale. Elon Musk, le patron de SpaceX, espère s'imposer dans la course au tourisme spatial. Et visiblement, le corps humain résiste bien. Les quatre touristes américains l'ont en tout cas bien vécu.