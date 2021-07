Les touristes peuvent se faire vacciner pendant les vacances

Profiter de la plage, du soleil et des vacances n'empêche pas de se faire vacciner. Ici, en plein cœur d'Arcachon (Gironde), 180 soignants seront mobilisés tout l'été pour accueillir les vacanciers. Cette famille de parisiens pensait au départ attendre la rentrée mais, elle a finalement saisi cette opportunité. "Pendant l'été, il va y avoir un brassage de population. Ma fille va un petit peu voyager. Donc, on a jugé nécessaire de se vacciner avant le début de l'été", confie Olivier Dupuy. "Au tout démarrage, on avait des gens qui venaient du pourtour du bassin d'Arcachon et puis au fur et à mesure, on a vu des gens de Libourne, de Clermont-Ferrand voire de Nice, qui venaient ici pour une première ou une deuxième injection", précise une soignante. Pour cela, aucun justificatif n'est nécessaire, même pour une deuxième dose. Il faut juste annuler son rendez-vous initialement prévu. "C'est le même protocole, il n'y a rien qui change entre chez moi et ici", lance une touriste. A Arcachon, le centre sera ouvert sans rendez-vous deux jours par semaine pour les touristes.