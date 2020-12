Les tout premiers pas de la nouvelle vie d'Amandine Petit, Miss France 2021

À deux heures du matin, Amandine Petit a quitté le Puy du Fou, où se déroulait la compétition, pour aller à Paris. Elle n'a dormi qu'une petite heure, mais la fatigue a été vite oubliée à son arrivée dans la suite qui lui ait réservé, dans un hôtel parisien cinq étoiles. Ce dimanche, la toute nouvelle Miss France enchaînera les séances de photographie et les interviews. Pieds nus, drapée d'un fourreau de princesse, coiffée de sa couronne de reine de beauté... Amandine Petit arpente les Champs-Élysées. Malgré le jour qui vient à peine de se lever et le froid qui sévit, la jeune femme de 23 ans ne cesse de sourire. Il y a quelques heures, l'étudiante qui se destinait au métier de directrice d'établissement pour les personnes âgées a réalisé son rêve : devenir Miss France. "J'ai des paillettes dans les yeux. Il n'y a aucune pensée négative", affirme-t-elle. Ce titre est une promesse et un cadeau pour son père qui fêtait son anniversaire le même jour. Elle va à présent découvrir une nouvelle famille : celle des Miss France. C'est d'ailleurs l'une d'entre elles, Malika Ménard élue en 2010, qui l'a encouragée à se présenter à l'élection. Mais ce n'est pas la seule à avoir cru en elle.