Les trains à l’épreuve du Covid : les politiques appliquées en France et en Italie

La désinfection des TGV est désormais faite 24 heures sur 24. Pendant 40 minutes, à l’aide d’un produit virucide, 14 agents vont désinfecter toutes les surfaces de ce train. Les cabines de conduite sont parmi les zones désinfectées. Avant qu'un train ne puisse circuler, toutes ces étapes sont obligatoires et c’est parti pour durer. Une fois la désinfection en profondeur terminée, direction la gare des voyageurs. Des gilets jaunes vont multiplier les ramassages de poubelles et les désinfections à bord. Côté distance sociale, tous les sièges peuvent être occupés. À chacun de respecter les règles de base. De l’autre côté des Alpes, en gare de Rome, un autre dispositif est mis en place pour ceux souhaitant se rendre jusqu’à Milan. On les appelle des trains “Covid Free”, sans Covid, une première en Europe. À l’entrée, un test PCR de moins de 48 heures est obligatoire et pour ceux qui n’en ont pas, direction le parvis de la gare. La solution, ce sont des tests antigéniques avec un résultat au bout d’un quart d’heure. Ça se passe à l’entrée même de cette gare, tout est fourni par la Croix Rouge. La prise en charge se fait en quelques minutes, c’est gratuit. Si quelqu’un est positif au Covid, dans ce cas-là, il ne peut pas monter à bord du train. Il est prié de rentrer chez lui avec sa propre voiture ou à pied pour s’isoler. S’il n’a pas de moyen de locomotion, on appelle une ambulance. Une fois dans le train, distribution d’un kit avec masque et gel hydroalcoolique. Ça rassure, ça alourdit aussi d’autant les frais de fonctionnement d’un secteur ferroviaire, déjà soumis à de grosses pertes depuis le début de la pandémie dans l’Hexagone comme en Italie.