Les trésors archéologiques d'un Liban en ruine

Au fond d'une vallée, dans un petit village libanais, se cache un trésor gréco-romain. Malgré la beauté du site, les visites sont rares, soit trois par jour en moyenne. Les lieux ne bénéficient d'aucune aide de l'Etat libanais, en faillite, et pourtant sur le papier, le budget de fonctionnement annuel n'est pas exorbitant. Il ne dépasserait pas les 1 500 euros selon Raffi Gergian, directeur régional des sites archéologiques de la plaine de la Bekaa. Raffi gère au total une cinquantaine de temples, dans des endroits très reculés, parfois non répertoriés. Au Liban, la plaine de la Bekaa regorge de merveilles archéologiques, l'une des concentrations les plus phénoménales de la Méditerranée. Mais dans un pays en banqueroute, même les sites les plus connus souffrent d'un manque de moyens. Sous terre, encore beaucoup de secrets n'attendent qu'à être découverts. L'Etat libanais étant dans l'incapacité de financer les fouilles, c'est l'Allemagne qui prête main-forte. En parallèle, les fouilles clandestines se multiplient, profitant de l'effondrement du pays.