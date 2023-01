Les trésors des films familiaux

Manipulation délicate pour une toute petite bobine de film. Daniel Danzon a rassemblé autour de lui toute sa famille pour voir les premiers pas de sa maman Nina. Trois générations pour découvrir un film totalement inédit. Une résurrection par l'image, les allées du jardin du Luxembourg à Paris dans les années 30. Et entre ses parents rieurs et bientôt séparés par la guerre, un grand-père en adoration, on trouve une petite fille Nina qui fait ses premiers pas. Un petit film amateur sauvé de l'oubli, comme ceux de la famille Dewolf. Les deux frères se souviennent très bien de l'arrivée de cette petite caméra à la maison. La Pathé-Baby, simple comme un jouet d'enfant, et plus petite qu'un Smartphone actuel. Que leur perte n'est toujours à portée de main pour filmer le bain de bébé dans la bassine en métal ou le premier vol en avion vers Marseille. Car au-delà des témoignages familiaux, voilà ce que les familles saisissent : toute une époque. Comme l'été 1947 pour appréhender une vie d'après-guerre dans des scènes quotidiennes, où les hommes fument beaucoup et où les ponts bombardés ne sont pas encore reconstruits. Des images saisies il y a un siècle bien avant la télévision grâce à un système inventé par Charles Pathé. Simplification et miniaturisation, l'entrepreneur français vient d'inventer ce qu'on appellera le home cinéma et qu'il tente à l'époque de populariser sous le nom de "Cinéma chez soi". Il a divisé la taille du film par trois et propose donc aussi chaque mois, comme sur les plateformes actuelles, un catalogue qui permet de recevoir à domicile, il y a un siècle, des séries avec Charlot ou sur Belphegor. Le Pathé-Baby se vend à plus de 250 000 exemplaires et son succès fait naître des vocations. Celle en particulier du cinéaste Jacques Demy raconté ici avant qu'il ne nous offre "Les Parapluies de Cherbourg" ou "Peau d'âne". Alors courez dans vos greniers, la fondation Pathé a restauré tous les outils pour visionner vos bobines. Elle vous accueille jusqu'au mois de mars. TF1 | Reportage F. Leenknegt, J.F Drouillet