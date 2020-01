Les trois Français de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient toujours portés disparus en Irak

Membres de l'association SOS Chrétiens d'Orient, trois Français et un Irakien se sont rendus lundi à Bagdad (Irak) pour des démarches administratives. Mais ils se sont comme volatilisés aux environs de l'Ambassade de France. Un enlèvement crapuleux semble probable, mais pour le moment, il n'y a ni revendication ni demande de rançon. Les services français tentent de retrouver leurs traces. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.