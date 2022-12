Les trois messages de Noël

“Je souhaite à chacun de vous un Noël de paix, de bonheur et de lumière éternel”, “Nous ne ressentons pas comme à l’habitude cette lumière de Noël”, “Que le Seigneur éclaire l'esprit de ceux qui ont le pouvoir de faire taire les armes.” Un roi à son peuple, un président à sa nation, un pape au monde, trois discours pour invoquer la lumière à l’aube d’une nouvelle année. C’était le premier pour Charles III, depuis son accession au trône, dans la Chapelle Saint-Georges, où repose ses parents, il a loué l'esprit de solidarité et placé son espoir en celui-ci, pour surmonter les temps difficiles. Mais ce 25 décembre marque aussi dix mois de guerre pour l’Ukraine. Et en ce jour, pas comme les autres, le président Zelensky a appelé ses soldats et le peuple tout entier à tenir face à l’armée russe, dans un discours teinté de musique et de bravoure. “Une guerre insensée" a déclaré le Pape, lors de son traditionnel message de Noël, citant l’Ukraine et une dizaine d’autres conflits, théâtre d’une guerre mondiale. Sa prise de parole a été retransmise dans le monde entier. TF1 | Reportage S. Pinatel