Les Tuche sauvent Noël

Il y a dix ans, ils avaient gagné des millions et décidé de partir à Monaco. Ils ont ensuite tenté le rêve américain avant de conquérir l'Élysée. Les Tuche reviennent cette fois en sauveur de l'esprit de Noël. Le quatrième opus sera sur les écrans le 8 décembre 2021. Les fans y retrouveront les fondamentales des Tuche mais aussi plein de surprises. Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve étaient ce dimanche les invités du journal de 20 heures. Les deux acteurs sont contents de retrouver ses personnages. "Pour jouer ces personnages, il faut qu'on se remette dans un certain état d'enfance. Et c'est régénérant d'être cet esprit de candeur et joie", confie Isabelle. Découvrez l’intégralité de cette interview dans la vidéo ci-dessus. TF1 |