Les Ukrainiens reprennent Kharkiv

Les Ukrainiens ont repris le contrôle total de Kharkiv. Près de 1,5 million d'habitants y vivaient avant le début de la guerre. La deuxième plus grande ville du pays retrouve un semblant de normalité. En effet, l'eau, le gaz et l'électricité sont en train d'être réinstallés dans la plupart des quartiers de la ville. La signalisation, les collectes de poubelles reprennent. Une grande partie des pompes à essence et des magasins ont rouvert leurs portes. Nous avons même pu assister à un mini festival de la musique dans un bunker en plein centre de la ville. Cependant, les combats se poursuivent à l'extérieur de la ville. Le ministre ukrainien de la Défense parle quand même d'un tournant stratégique, mais reste prudent. Il dit qu'il faudra attendre encore un peu de temps avant une victoire complète et définitive des Ukrainiens sur ce front nord-est du pays. T F1 | Duplex T. Misrachi