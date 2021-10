Les vacances de la Toussaint commencent

Ce sont des vacances ensoleillées pour les premiers touristes arrivés à Cabourg (Calvados), ce samedi matin. "On a hésité par rapport à la météo et on a vu finalement que ça s'est amélioré ce week-end. C'était l'opportunité" ; "Quand on est en Normandie, on fait beaucoup d'activités en plein air, donc forcément, c'est agréable d'avoir le soleil", racontent certains. Si le soleil y est pour beaucoup, la côte normande est toujours fortement plébiscitée par les vacanciers. "On voulait voir la mer et marcher le long de la plage. Pour nous, c'est le grand luxe", se réjouit un vacancier. Les professionnels sont confiants, comme Jonathan Renouf, restaurateur. Tous les ans, les clients sont au rendez-vous à la Toussaint. "Ça va nous faire du bien de reprendre une activité jusqu'aux vacances de Noël", lance-t-il. Déjà quatorze millions de Français ont réservé leurs vacances, mais cette année, cela s'est fait à la dernière minute comme le constate Delphine Lambert, propriétaire de gîtes. Le soleil sera présent tout le week-end en Normandie.