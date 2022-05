Les vacances menacées par le manque de saisonniers

Le directeur de ce camping de Lacanau en Gironde a encore dix postes à pourvoir sur les 60 proposés cet été. Agents d'entretien, réceptionnistes, animateurs, c'est le top 3 des métiers les plus recherchés dans cet établissement. Voilà pourquoi, il peine à recruter. Il a pourtant augmenté les salaires de toutes ses équipes. Pour cause, les saisonniers ont d'autres exigences comme les conditions de travail, la bonne entente avec l'employeur ou l'ambiance au travail. C'est le cas de Guillaume, 18 ans. Il a travaillé dans la restauration l'été dernier. Un métier qu'il considère comme très ingrat, très dur, et moins bien payé par rapport au nombre d'heures effectuées. Dans ce camping de Lacanau, il est passé de plongeur à maître-nageur. Il a choisi le métier qui lui plaît pour bien en profiter. Face au SOS des commerçants, de nouveaux profils font leur apparition en entretien d'embauche, comme Audrey, 43 ans. Elle est prête à travailler dans une épicerie de la région du lundi au samedi pour un contrat de 20 heures par semaine payé au Smic. La gérante de la boutique vient alors de trouver la perle rare. Des seniors,mais aussi des travailleurs étrangers sont désormais appelés à la rescousse pour faire face à cette pénurie de personnel, qui concerne aujourd'hui tous les secteurs du tourisme dans toute la France. TF1 | Reportage J. Roux, R. Braem, J. Gardet