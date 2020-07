Les vacances ont bel et bien commencé à Saint-Raphaël

En ce début des vacances, l'ambiance estivale est au rendez-vous à Saint-Raphaël. Dancefloor, concerts, piscine, activités sportives...tout a été organisé pour le plaisir des juilletistes. Là-bas, tous les spectacles de l'été sont en extérieur, idéal pour les mesures de sécurité. Pour les danses, les slows et les rapprochements sont interdits afin de respecter la distanciation physique.