Les vacances se poursuivent à Lacanau

Les températures ont dépassé les 30°C dans le Sud du pays. A Lacanau, en Gironde, certains vacanciers ont choisi au dernier moment de passer un week-end au camping, notamment pour profiter du soleil. Cet afflux soudain de vacanciers est une belle surprise pour les professionnels du tourisme. En effet, le taux de remplissage a presque atteint les 50%. Les plages sont aussi plus accessibles à cette période. Sur l'eau, les conditions sont parfaites, au grand bonheur des écoles de surf. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.