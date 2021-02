Les vacanciers font face à des températures négatives dans les Vosges

Ce samedi matin, le massif des Vosges est engourdi par le froid avec des températures glaciales et des rafales de vent. Pour les vacanciers, il n'est pas question de se priver d'un grand bol d'air et de quelques sensations. "Là, j'ai le visage glacé et j'ai froid", lance l'une d'entre eux. Par ailleurs, avec une température sentie à -19° C, il faut tout miser sur l'équipement. Pour se réchauffer, la meilleure technique reste l'activité physique. Swann et Romain ont par exemple commencé leur randonnée à quatre heures du matin. Abel et Elina, eux, enchaînent les descentes en snowboard même sans remontées mécaniques. Le père, reconvertit en moniteur pour l'occasion, attend surtout la pause déjeuner. Sur la piste de ski nordique, les vacanciers les plus sportifs se sont donné rendez-vous, les débutants comme les confirmés. Et ne leur demandez pas s'ils ont froid, ils vous répondront que non. Dans les Vosges, les vacanciers devront affronter le froid encore quelques jours avant de retrouver des températures positives en début de semaine.