Les vacanciers jouent à cache-cache avec la pluie

En Bretagne, dès qu’il y a un rayon de soleil, même à neuf heures du matin, les vacanciers se précipitent vers la plage. Mais il ne faut pas être trop confiant, un peu plus tard, la pluie se met à tomber. Ce qui ne décourage pas un groupe d'amis venu visiter les lieux. Accompagné de leur guide, Danielle Prigent, elles sont venues découvrir la cueillette d’algues comestibles. Un goût qui surprend les promeneuse, un peu comme la météo. Pour observer le monde aquatique, les familles prévoyantes avaient réservé leurs places à l’aquarium de Brest. Vu que la météo n'était pas de la partie, un vacancier interviewé a jugé bon de faire cette visite de l'aquarium. Et pour compléter la visite, les ateliers scientifiques sont prêt à accueillir les nombreux visiteurs.Tristan Hatin, responsable médiation et culture scientifique à Océanopolis, explique comment l’aquarium attire des visites pendant la saison des pluies, notamment avec tout un panel d'animations pour petits et grands. Sur la côte, la journée se termine comme elle a commencé, sous le ciel bleu. TF1 | Reportage I.Olhagaray, B. Ghorchi