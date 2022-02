"Les Vedettes" à l'affiche

Si vous avez envie de rire, ne manquez pas la sortie mercredi prochain du nouveau film du Palmashow, un duo d'humoristes toujours prêt à se moquer de nous et d'eux-mêmes. C'est le fameux quart d'heure de célébrité d'un candidat un peu naïf sur un plateau de télévision. La quête de reconnaissance facilitée par les centaines de programmes plus ou moins bienveillants, c'est le thème du nouveau film du Palmashow. Nous sommes allés à leur rencontre. Grégoire Ludig et David Marsais forment un duo qui s'intéresse depuis longtemps au monde de la télévision. Ils se sont fait connaître il y a une dizaine d'années sur des sketchs sur Internet, souvent des parodies d'émissions télévisées. Les deux amis se sont rencontrés dans les années 90 sur les bancs d'un collège de banlieue parisienne. Ils écrivent des sketchs depuis leur adolescence. Ils ne font plus seulement rire leurs camarades de classe. Après leur sketch à succès, le duo s'est lancé à l'assaut du grand écran. "Les Vedettes" est leur deuxième long-métrage. TF1 | Reportage S. De Vaissière, A. Poupon