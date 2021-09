Les ventes de vélos d'occasion explosent

Dans un magasin, s'il y a du stock, c'est en partie grâce aux vélos d'occasion. Pour se procurer un vélo neuf, les délais sont de plus en plus longs, de quoi remettre en selle les cycles d'occasion. Moins chers, ils sont de plus en plus recherchés dans les magasins spécialisés. Le stock s'épuise rapidement. Il ne reste au gérant que 30 vélos d'occasion, deux fois moins qu'en temps normal. Les ventes s'envolent, car la pratique du vélo a explosé depuis le premier confinement. Trouver un nouveau cycle devient de plus en plus compliqué. Si les enseignes traditionnelles se sont mises à l'occasion, il existe une solution encore moins chère, réparer soi-même son vélo. Dans un atelier, Raoul change la chambre à air et le pneu du vélo de son fils, sous les conseils avisés d'un professionnel. En plus de la réparation, l'atelier vend aussi plus de 400 cycles reconditionnés, et il croule sous les commandes. Il faudra attendre au moins un an pour que la situation revienne à la normale. En 2020, les ventes de vélo ont été multipliées par deux par rapport à 2019.