Les Vérificateurs et les doutes autour du vaccin AstraZeneca

Le vaccin AstraZeneca n’arrange pas son image dans l’opinion. En fin de semaine, des doutes sur d’éventuels cas de thromboses ont poussé quelques pays à suspendre leurs injections. Est-ce que ce ressenti est-il vrai ? Dans l’Hexagone, l’ANSM ou l’Agence médicale des médicaments, un organisme recense tous les effets secondaires. Elle publie ses résultats toutes les semaines. Dans son dernier rapport, pour ce qui est des thromboses et les problèmes de coagulation sanguine, qui ont poussé plusieurs pays à suspendre les vaccins, un cas sur 5 millions de personnes qui ont été vaccinées. Pour l’instant, il n’y a aucun lien établi entre ce patient et sa vaccination. D’autant que les thromboses, c’est une maladie qui est très répandue dans l’Hexagone dans la population générale. On compte 93 cas pour 100 000 habitants, contre 0,19 cas pour 100 000 personnes vaccinées. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.