Les vérificateurs Infox : des acheteurs de gaz naturel stockent du carburant en mer pour se préparer à l'hiver

D'après un article sur un média américain, des acheteurs de gaz naturel stockent du carburant en mer, pour se préparer à l'hiver. En quelques heures, la nouvelle a fait le tour du web. Certains sites vont même jusqu'à affirmer que ces négociants attendent que les prix augmentent. Cela sous-entend qu'on aurait à faire à des profiteurs de la crise. Et qu’ils attendent l'hiver pour revendre leurs cargaisons plus chères à un moment où les besoins vont forcément augmenter et que les importations en provenance de Russie vont s'arrêter. Même la ministre du climat belge a relayé cet article sur Twitter avant de le supprimer. Ce qui est vrai, c'est que des bateaux chargés de gaz stationnent bien en mer. Sont-ils là pour spéculer ? Tous les experts interrogés répondent que non. Selon eux, le problème, c'est la logistique. Et c'est d'ailleurs ce que dit l'article de Bloomberg "Les autorités européennes ne peuvent tout simplement pas importer le carburant à terre, car les terminaux sont saturés". Et c'est pour cela qu'ils ont opté pour un stockage flottant en mer. TF1 | Samira El Gadir