Les vérificateurs infox : le tarif de l'électricité sera-t-il 22,5 à 37,5 fois plus cher en 2023 ?

Un internaute annonce que le mégawattheure se vendra à 1 500 euros, soit 20 à 30 fois plus cher qu'en temps normal. Est-ce plausible ? Les explications avec Samira El Gadir, journaliste. Responsable du service de factchecking "Les Vérificateurs". La publication va même plus loin dans les détails, l'internaute annonce qu'en 2023 les prix de l'électricité seront 22,5 à 37,5 plus cher et que la catastrophe est imminente. Son message a été relayé de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que cet internaute confond plusieurs choses. Les 1 000 euros par megawalt dont il parle existe bien, c'est le prix que les opérateurs se sont engagés à payer en décembre, pour être sûr d'être livré en électricité. Là, on est sur le marché de gros, un marché très volatil qui dépend du cours du gaz ou encore de la fermeture de certaines centrales. Mais cela n'a rien à voir avec le prix qui est appliqué au client final, qui lui, est réglementé. C'est ce que nous rappelle Jacques Percebois, économiste et expert en énergie. Alors, c'est vrai, les prix vont augmenter, mais jamais dans les proportions évoquées. TF1 | Anne-Claire Coudray