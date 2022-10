Les vérificateurs infox : les vidéos de Volodymyr Zelensky sont-elles enregistrées sur fond vert ?

L’image du président ukrainien sur fond vert est relayée des dizaines de milliers de fois sur Twitter, reprise même par le compte officiel de l'ambassade de Russie au Royaume-Uni. On l’accuse de s'être enfui en Pologne, de n’être ni sur le terrain ni avec ses troupes. Et ce cliché sur fond vert en serait la preuve parce qu'en télévision, on le sait, le fond vert sert à incruster des images, comme on le fait pour la météo. Alors nous sommes remontés à l’origine de ce cliché, grâce à une recherche inversée. Il provient d’une vidéo enregistrée le 16 juin dernier. Zelensky s’était servi de ce fameux fond vert pour apparaître en hologramme dans plusieurs conférences européennes dédiées aux numériques. Le but, c’est de séduire les start-ups du monde entier pour qu’elles investissent en Ukraine. Mais cela n’avait rien avoir avec la guerre. Ce n’est pas la première fois que le Kremlin accuse l’Occident de mettre en scène la guerre. Souvenez-vous de l’Ukrainienne, en Une de Libération. Moscou a accusé le journal d’utiliser des acteurs maquillés. “Libé” a répondu avec le témoignage de plusieurs photographes sur place qui ont bien vu. TF1 | Plateau S. El Gadir