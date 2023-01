Les villes moyennes rattrapées par le trafic de drogue

L’intervention a lieu par surprise, en pleine après-midi, dans plusieurs quartiers. Une trentaine de policiers sont à la recherche de drogue. Ils entrent dans un appartement squatté par des dealers. Plusieurs ont déjà pris la fuite, mais dans ce placard, des provisions sont retrouvées avant d’être inspectées par la brigade d’intervention. Dans ce sachet plastique, plusieurs centaines d’euros de cocaïne et de cannabis prêts pour la vente. Au pied d’un autre immeuble, une brigade cynophile. Toutes les parties communes sont inspectées. La vente de drogue s’organise parfois dans ces couloirs. Dehors, le chien repère une plaque d’égout. Sur certains produits, des soldes de réductions, ici 20 euros, offerts pour 50 euros achetés. La suite de l’opération coup de poing va démarrer. Dans le quartier de Monclar (Vaucluse), là où un dealer de seize ans est mort par balle, victime d’un règlement de compte entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue, plusieurs personnes ont été arrêtées, dont certaines connues des services de police. Les policiers sont à la recherche d’un dealer repéré en possession d’une arme à feu. C’est de plus en plus fréquent à Avignon. Dans cet immeuble d’habitation, les mûrs affichent les prix de drogue et dans le hall, qui sert de point de deal, les horaires de vente de la semaine du neuf heure trente jusqu’à une heure du matin et le week-end jusqu’à trois heures. Conséquence, de plus en plus de riverains sont cloîtrés chez eux. Même les toits des immeubles sont inspectés, susceptibles de cacher de la cocaïne ou de l’héroïne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, G. Vuitton