Les vins naturels français ont la cote au Japon

Le vin figure parmi les produits phares du "Made in France". Le Japon, où le Beaujolais nouveau est très populaire, est aussi devenu amateur de grand cru bio. Dans un restaurant de Tokyo, les vins sont 100% français et en majorité naturels. Doux et légers, ils sont parfaits pour accompagner les cuisines locales aussi bien dans un restaurant populaire que sur la table d'un restaurant étoilé.