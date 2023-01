Les viticulteurs bientôt sans bouteilles ?

Elles sont devenues presque aussi précieuses que l’or pour un vigneron. Voilà des mois qu’il cherche désespérément des bouteilles en verre pour son vin, bloqué pour l’instant dans sa cuve. Sans bouteille, il n’y a pas moyen de vendre le vin. Alors, forcément, son stock diminue à vue d'œil. Mais pourquoi les bouteilles en verre sont-elles introuvables ? C'est la faute à une hausse des prix des matières premières, liée à la guerre en Ukraine, mais aussi à la fermeture des verreries. Et aucun professionnel n’y échappe. Guillaume s’occupe de mettre le vin en bouteille pour les vignerons, depuis quelques mois, il voit s’enchaîner annulations et reports. Les alternatives sont limitées, car sur le marché du vin, il est difficile de se passer du verre. La seule solution, c’est de diversifier les fournisseurs, ou comme un vigneron, anticiper en stockant les bouteilles par millier. Il s’agit d’une astuce au coût colossal, car le prix des bouteilles n’arrête pas d'augmenter. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Arrigoni