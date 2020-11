Les vitrines des grands magasins brillent sous le thème du voyage

Au-delà des considérations purement commerciales de la réouverture des commerces, les Français veulent plus que jamais retrouver l'esprit de Noël. Alors à quelques jours des festivités, les grands magasins à Paris n'ont pas oublié la tradition centenaire : les vitrines de Noël. Ce samedi, les petits lutins sont venus en masse pour les admirer. Ils n'ont pas non plus hésité à s'en inspirer pour trouver des idées à mettre sur la lettre du père Noël. En effet, malgré la situation sanitaire incertaine, il était hors de question de ne pas préparer Noël. Entre peindre le décor et actionner les marionnettes, 60 artisans ont œuvré tout le mois de novembre pour préparer les vitrines. La thématique, cette année, tourne autour du voyage, chose dont on en a grand besoin. Parents et grand-parents s'accordent à dire qu'après un mois de confinement, retrouver ces vitrines de Noël est un soulagement.