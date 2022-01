Les vœux des candidats à la présidentielle pour le Nouvel An

Pour cette nouvelle année, Valérie Pécresse, candidate Les Républicains, a formulé ses vœux pour les Français : "Mes chers compatriotes, à chacune et chacun d'entre vous, j'adresse mes vœux les plus chaleureux. Des vœux de réussite et de bonheur. Avec vous, je veux construire une nouvelle ère d'espoir et de liberté qui succédera aux années Covid. Pour sa part, Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout La France, souhaite du fond du cœur une belle année 2022 aux Français. : une "année de la résistance au service de la liberté". De son côté, Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français, a dit vouloir relever le défi des jours heureux. "Retrouver la maîtrise de nos moyens de production. Faire en sorte que toutes les richesses que nous produisons soient enfin mises au service de l'être humain", rajoute-t-il. Enfin, selon Yannick Jadot, candidat de l'Europe Écologie les Verts, le climat, la santé, le vivant, la démocratie et la justice sont les défis auxquels le pays est confronté. "Je vous souhaite une très bonne année 2022. Vive l'écologie, vive la république et vive la France", lance-t-il dans ses vœux du Nouvel An.