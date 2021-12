Les Vosges sous la neige

Les Vosges se sont réveillées toutes blanches. Jusqu'à 20 centimètres de neige sont tombés la nuit dernière. Pas de quoi décourager les promeneurs bien décidés à profiter du paysage au bord du lac. La neige devrait bien s'installer. Pas de température au-dessus de zéro degré avant mercredi prochain. Un régal pour ce groupe d'amis qui passent le week-end ici à Gérardmer. Une première neige qui nous fait tous retomber en enfance. Heureusement, nous avons réussi à éviter les boules. Plus loin et plus calme, Méryle, la petite Lucie et Lulu leur chien sont bien concentrées sur leur premier bonhomme de neige de la saison. "Ça amène beaucoup de joie et de liberté, et du coup, dans ce contexte-là, c'est vraiment cool de pouvoir sortir et ne pas se préoccuper de quoi que ce soit", raconte Méryle. On assiste à un joli manteau blanc qu'il faut bien déneiger. Et pour cela, chacun sa technique : "nous, ce n'est pas vraiment de l'efficacité, on fait un gros tas de neige, c'est plus simple et on a l'habitude". Inutile de ranger les pelles trop vite, la neige continuera de tomber dans les Vosges toute la journée. TF1 | Reportage E. Payro, C. Hanesse