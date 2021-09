Les voyages en train gratuits pour les policiers à partir de 2022

Les fonctionnaires de police ne paieront bientôt plus leur billet de train sur l'ensemble du réseau de la SNCF. La gratuité concerne au choix les trajets domicile-travail ou domicile-loisirs. Dès le 1er janvier prochain, ils régleront seulement 25% du prix du billet qui leur sera remboursé par le ministère sous forme de bons d'achat. A partir du 1er janvier 2023, ils n'auront plus rien à avancer. En contrepartie, les policiers doivent voyager armés, mais en civil et prévenir le contrôleur avant de monter à bord. Pareil pour ses déplacements de vacances. C'était une revendication de longue date des syndicats de police. Ce dispositif permet aux fonctionnaires originaires de province mutés en Île-de-France, où les loyers sont élevés, de rentrer plus facilement. Pour la SNCF et les voyageurs, c'est un moyen de renforcer la sécurité à bord des trains. Depuis des années, les militaires et les gendarmes ne paient que 25% du prix du billet sans avoir l'obligation de voyager armé ni d'intervenir en cas de problèmes.