Leslie et Kevin : des fouilles en cours

Ce samedi matin encore, les investigations pour retrouver les corps de Leslie et Kevin se concentrent aux abords d'une forêt située dans le village de Puyravault (Charente-Maritime). Une partie de la zone avait déjà été fouillée vendredi par les gendarmes, mais sans succès jusqu'à présent. Le secteur n'est bien sûr pas choisi au hasard. En effet, c'est dans cette commune que Nathan B. avait été interpellé mercredi. Vendredi soir, les juges de Poitiers ont mis en examen cet homme de 22 ans pour assassinats, mais aussi modifications de la scène de crime et séquestration. Depuis la disparition de Leslie et Kevin, dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier, la justice n'avait encore jamais parlé d'assassinat et donc de mort du couple. Trafic de drogue ou jalousie, le mobile du crime reste flou. La seule certitude est que Nathan B. avait, d'après les juges, planifié la mort de Leslie et Kevin. Par ailleurs, une proche du couple disparu a évoqué que l'un des deux suspects était jaloux de Leslie et aurait dealé de la drogue avec Kevin. Un troisième homme devrait être, lui aussi, mis en examen dans les toutes prochaines heures. Les gendarmes espèrent reconstituer au plus vite toutes les pièces de ce puzzle macabre. TF1 | Reportage G. Brenier, N. Hesse