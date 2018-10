Leslie : l'ouragan "zombie" de l'Atlantique s'est abattu sur le Portugal

Les Portugais ne sont pas vraiment coutumiers des tempêtes tropicales. Et celle qui s'est abattu dans la soirée du samedi 13 octobre 2018 au Nord de Lisbonne était d'une force inédite depuis 1842. Qualifié d'ouragan "zombie", Leslie errait depuis trois semaines dans l'océan Atlantique avant de frapper le Portugal. La tempête a ensuite pris la direction de l'Espagne oû des pluies diluviennes sont attendues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.