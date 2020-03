L'espionne russe Elena Vavilova raconte ses 25 ans dans la peau d'une Américaine

Pendant la période soviétique, la Russie a formé des agents à devenir des parfaits citoyens américains. Ils s'installaient aux États-Unis, y avaient des enfants et travaillaient en immersion totale. Une ancienne espionne du KGB vient d'en faire un livre, qui a aussi inspiré une série télévisée. Nos équipes sont allées à Moscou pour la rencontrer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.