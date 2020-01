"L'esprit de famille", le nouveau film d'Eric Besnard

Le film d'Eric Besnard intitulé "L'esprit de famille" sort ce 29 janvier sur les écrans. C'est l'histoire d'une famille où la disparition du père va être un électrochoc. Chacun fait son deuil ou refuse de le faire. La plupart des acteurs, eux, se connaissaient avant le tournage. Par souci d'authenticité, le réalisateur a cherché une demeure chargée de souvenirs et a jeté son dévolu sur une maison d'ostréiculteurs du golfe du Morbihan. Un lieu magique à l'image, mais un casse-tête au tournage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.