L'esprit de la braderie à Lille malgré tout

La braderie de Lille, qui existe pourtant depuis le XIIe siècle, est mise à mal par l'épidémie de Covid-19. En ce premier week-end de septembre, elle a dû être annulée. Pas de brocanteurs ni de chineurs cette année, pour éviter la venue de 2.5 millions de personnes qui se pressent dans les rues de Lille. Néanmoins, la mairie a proposé une braderie des commerçants, plus limitée, mais avec les sacro-saints et les moules-frites, le plat de circonstance.