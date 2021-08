L'été de tous les incendies

Des fumées aveuglantes et d'immenses brasiers. La Californie est encore en proie aux flammes. Depuis deux semaines, les sapeurs-pompiers tentent d'éteindre le feu. Depuis le début de l'été, près de 270 000 hectares ont brûlé dans cette région des États-Unis. Des feux largement favorisés par le réchauffement climatique qui se traduit par des canicules plus intenses et plus longues. Ils sont souvent associés à des périodes de sécheresse. Des conditions favorables au départ de feu. Même constat sur le pourtour méditerranéen. Tout l'été, des chaleurs étouffantes dépassent les 45?°C. En Algérie, 90 personnes ont péri dans des incendies au début du mois. Sur l’ile d’Eubée en Grèce, des milliers d'habitants ont fui. Après dix jours d'incendies, les flammes ont ravagé le nord de l'île. En Sibérie, l'un des endroits les plus froids de la planète, le thermomètre s'est affolé, avec près de 48° C en juin. Dix millions d'hectares ont brulé dans la région d'Iakoutie. Soit l'équivalent de la superficie du Portugal. Alors, peut-on parler d'un été record ? La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.