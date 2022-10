L'été sans fin

C'est comme un air de vacances, un soleil d'été au cœur de l'automne. Ce dimanche après-midi, les températures affichent 29°C sur cette plage des Landes, 20°C dans l'eau. Des températures élevées, 5 à 7°C au-dessus des normales des saisons, mais ce n'est pas exceptionnel pour les habitants du sud-ouest. "On se rend compte que les épisodes extrêmes sont relativement fréquents. On s'y adapte mais ça suscite des questions pour la suite", s'inquiète Raphaël, surfeur du club "La Garluche" à Mimizan (Landes). Pourquoi fait-il si chaud dans cette région à cette période de l'année ? D'après Météo France, l'explication vient d'une masse d'air chaud en provenance du sud, comme le montre Louis Bodin, météorologiste TF1. Le phénomène n'est pas nouveau, mais à cause du réchauffement climatique, il se prolonge dans l'année. Pour les restaurateurs, cette arrière-saison est une aubaine. Les clients sont plus nombreux en terrasse. Près d'Agen, il fait 28°C ce dimanche après-midi, la tendance est aux chemisettes et aux tee-shirts à manche courte. Si certains s'en réjouissent, beaucoup s'inquiètent. Dans le sud-ouest, le thermomètre devrait continuer à frôler les 30°C jusqu'à mercredi. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, M. Chaize, Y. Chambon