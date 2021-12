L'Éthiopie, au bord de la guerre civile

Des milliers de prisonniers éthiopiens aux mains des rebelles du Tigré. Il s'agit sans doute là de soldats de l’armée régulière, de personnel de l’administration éthiopienne. Impossible de savoir s’ils ont été maltraités. Les rebelles du Front de Libération du Tigré au nord du pays avancent vers Addis-Abeba, la capitale. Ils sont actuellement à moins de 200 kilomètres et où le conflit commence à se faire sentir avec un risque de guerre civile, comme le rapporte Marie Demarque, notre correspondante. “Dans les rues d’Addis-Abeba, la vie semble suivre son cours normalement sauf pour les Éthiopiens d’origine tigréenne, ciblés par les forces de sécurité. Amnesty International perle de centaines voire de milliers de prisonniers”. Dans les rues, les contrôles sont désormais effectués par des milices de simples citoyens volontaires. Actuellement, les populations d’origine tigréenne se cachent. Un nom, un lieu de naissance sur leur papier d’identité suffisent pour se faire identifier et arrêter. Cette jeune femme a déjà échappé de justesse à plusieurs arrestations. Dans la capitale, la situation est de plus en plus tendue. La plupart des expatriés font désormais leur valise. Une guerre sans image, malgré ces milliers de morts, ces millions de déplacés et ces milliers de victimes d’une terrible famine. Conséquence de ce conflit presque invisible. T F1 | Reportage L. Hauben, M. Demarque