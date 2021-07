L’étonnante tournée du facteur du cirque de Mafate à l’île de La Réunion

À première vue, on le prendrait pour un randonneur à un détail près. René-Claude Augustine transporte du courrier, 20 kilos sur son dos. Parce que dans ce territoire reculé de France, la camionnette de la poste ne passe pas. Le cirque de Mafate sur l’île de La Réunion, un amphithéâtre entouré de montagnes, où vivent 700 habitants qui, s’ils n’avaient pas leur facteur et cette tournée hebdomadaire, vivraient complètement coupés du monde. Sa journée commence à six heures du matin. Dans un lieu un peu moins exotique, le centre de tri du port. Mais tous les lundis, c’est un voyage qui se prépare dans son lourd sac à dos. Et c’est parti. 160 maisons sont perchées à 1 600 mètres d’altitude, 160 familles vivent isolées et attendent leur message. René Claude a épousé une mafataise et c’est pour la suivre qu’il a demandé une mutation ici. René Claude touche exactement le même salaire qu’un facteur en métropole. Il a juste le droit à trois paires de baskets neuves par an. Mais ce qui le motive, c’est le sentiment d'être attendu et le sourire qu’il trouve à l’arrivée. Prendre cinq minutes pour demander des nouvelles de chacun. Ici, il fait partie de ceux qui connaissent tout le monde. Comme Laurent qui tient actuellement ce gîte. Il était facteur, lui aussi auparavant. Le temps de relever le courrier de la semaine dernière et René Claude rentre chez lui, à pied toujours. Pas très loin, à trois heures de marche, avant de recommencer le lendemain.