"Lettre infinie", le nouvel album de "M"

Dans son nouvel album, "M" s'est investi d'une mission. Celle de partager l'amour. Avec "Lettre infinie", c'est un Mathieu au cœur tendre et sans artifices qui se présente. L'artiste sera de retour sur scène avec ses titres qui donnent irrésistiblement envie de danser. Seul face au public, on retrouvera sa personnalité mégalo avec des robots pianistes et percussionnistes comme musiciens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.