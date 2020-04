L'étude sur le plasma est-elle prometteuse ?

"Le concept est extrêmement séduisant", a témoigné le Dr Gérald Kierzek. Il s'agit de "prendre des anticorps de patients guéris et de les réinjecter à des malades". Cette sérothérapie a été testée en Chine. La méthode est également autorisée sur les patients gravement atteints aux Etats-Unis. Toutefois, les résultats ne seront disponibles que dans quelques semaines. Qu'en est-il de la piste de vers marins ? Quand le pic de l'épidémie sera-t-il franchi ?