L'Europe joue-t-elle son rôle de pilote dans la gestion de la crise du coronavirus ?

L'Europe semble avoir du mal à gérer la crise du Covid-19. Depuis trois mois, dans le domaine de la recherche, aucune coopération n'a été scellée avec les pays voisins au Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles. Même pour trouver un vaccin, aucun plan d'action conjoint n'a pour l'heure été élaboré. Quant à la réouverture des frontières, c'est compliqué. Chaque État décide souverainement. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.