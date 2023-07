L'Europe touchée par une vague de chaleur

Le bassin méditerranéen est touché par une vague de chaleur avec 40 degrés en Grèce, 37 degrés en Espagne et en Italie. D'ailleurs, seize villes sont en alerte rouge en Italie. À Rome, notre correspondante Louise Malnoy se trouve sur l'une des promenades les plus appréciées des touristes. Si d'habitude il y a noir de monde, ils sont assez peu nombreux à braver la chaleur. Des vendeurs ambulants proposent alors les indispensables pour tenir : des chapeaux, des éventails et des bouteilles d'eau. Ils sont essentiels pour affronter les 32 degrés qu'affiche le thermomètre en ce dimanche. Les températures devraient grimper jusqu'à 37 degrés dans l'après-midi et encore plus dans les jours à venir, surtout en dehors de Rome comme sur les îles italiennes, la Sardaigne et la Sicile. À noter que c'est en Sicile qu'a été enregistré la température la plus haute jamais relevée en Europe avec 48,8 degrés à l'été 2021. Et on craint de battre ce record puisque le mercure va continuer à grimper jusqu'à mardi voire mercredi. TF1 | Duplex L. MALNOY