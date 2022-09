L'Europe vient faire ses courses en France !

Un parking de supermarché occupé du matin au soir et des plaques allemandes omniprésentes. À l’intérieur, des rayons dévalisés comme pour la boulangerie-pâtisserie ou bien encore l’eau minérale. Les clients allemands n’hésitent plus à faire des stocks parfois impressionnants et ont tous la même explication : “Si je les avais achetées en Allemagne, je les aurais payées 20 euros de plus”. En conséquence, l’approvisionnement a du mal à suivre. Des Allemands de plus en plus nombreux à venir faire leurs courses dans ce supermarché à quelques kilomètres de la frontière. Le chiffre d’affaires a fait un bond. Selon un institut de sondage, la situation est identique à toutes les frontières. Plus 7,5% de consommateurs belges ou italiens et près de 10% de Suisse en plus dans les supermarchés français. Autre exemple, en Moselle, les clients venus du Bénélux sont plus nombreux à remplir leur coffre et à profiter des prix français. La France a une inflation moindre : 6,5% dans notre pays contre 10% dans la zone euro. Les consommateurs étrangers sont donc gagnants sur de nombreux produits. Des consommateurs frontaliers venus remplir les coffres et faire le plein de réservoir, avec pour conséquence, des files d’attente impressionnantes aux pompes. TF1 | Reportage P. Vogel, V. Dietsh